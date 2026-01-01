Mein Vater der Diktator – Teil 2 – Castros Tochter
51 Min.Ab 0
51 Min.Ab 0
Mein Vater der Diktator – Teil 2 – Castros Tochter
Alina Fernández Revuelta ist die Tochter des ehemaligen kubanischen Regierungschefs Fidel Castro, doch das war ihr lange nicht bewusst. Als sie es erfuhr, wurde ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. 1993 flüchtete sie über Spanien in die USA und fing dort ein neues Leben an. Sie wird oft als Fidel Castros „rebellische Tochter“ bezeichnet, denn sie gilt als seine größte Kritikerin. Die Tochter des Diktators verzeiht ihrem Vater nicht, was er ihr, ihrer Familie und ihrem Land angetan hat.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH