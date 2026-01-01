Mein Vater, die Tunte
96 Min.Ab 6
96 Min.Ab 6
Mein Vater, die Tunte
Dietrich besitzt in Berlin den Travestieclub "Unicorn" und führt eine glückliche Beziehung mit seinem Freund Max. Doch es gibt ein Problem: Max will unbedingt ein Kind adoptieren - für Dietrich ist Familienzuwachs unvorstellbar. Bei einem Gespräch mit dem Jugendamt stellt sich heraus, dass Dietrich bereits Vater ist. Max kann Dietrich zu einem Wiedersehen mit seinem Sohn überreden. Doch das Treffen endet im Chaos ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nostro Film GmbH