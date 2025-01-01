Meine Geburtstags-Romanze
90 Min.Ab 0
Callie Fitzgerald muss jeden Sonntag beim Familienessen ihren Eltern erklären, warum sie glücklicher Single ist. Doch das ist nicht alles, denn ständig zaubern Mom und Dad geeignete Partner aus dem Hut. Eines Abends trifft Callie in einer Bar den charmanten Will, mit dem sie sofort auf einer Wellenlänge liegt. Kurzerhand beschließt sie, Will bei der Party zu ihrem 35. Geburtstag als ihren angeblichen Freund vorzustellen ...
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH