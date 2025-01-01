Meine Hochzeit ohne mich
93 Min.Ab 12
Der junge, höchst hypochondrische Architekt Stefan will in zwei Wochen seine geliebte Anne heiraten. Doch durch ein fatales Missverständnis gerät er in den Glauben, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hat. Stefans einziges Ziel ist jetzt, einen passenden Ersatzmann für Anne zu finden. Mit allen Mitteln versucht er nun, die nichtsahnende Anne wieder mit ihrem Ex-Freund Daniel zusammenzubringen. Für Anne und ihre Freundinnen aber steht fest, dass Stefan kalte Füße bekommen hat. Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© ProSieben