Meine Tochter ist keine Mörderin
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Meine Tochter ist keine Mörderin
Stephanie wird in USA unter Mordverdacht verhaftet, sie soll ihren kleinen erschossen haben. Ihre Mutter Regina fliegt sofort in die USA. Es beginnt ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit. Zwischen gnadenloser Justiz, widersprüchlichen Indizien und bedrohlichen Geheimnissen muss sie herausfinden, wem sie noch trauen kann. Jeder Schritt bringt sie näher an die Wahrheit – und in tödliche Gefahr.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film