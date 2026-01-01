Meine Zeit mit Cézanne
110 Min.Ab 0
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Meine Zeit mit Cézanne
Sie waren jung, furchtlos und rebellisch, die Provence feierten sie als Sehnsuchtsort. Paul Cézanne und Émile Zola - aus dem einen wird ein Maler, aus dem anderen ein Schriftsteller. Während der Ruhm an Paul vorbei geht, besitzt Émile alles: Ansehen, Geld und eine perfekte Frau, die Paul zuerst geliebt hat. Sie kritisieren und bewundern sich und gehen dabei keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Bis ihre Freundschaft an einem "Werk" zu zerbrechen droht.
Genre:Historisches Drama, Biografie
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Prokino