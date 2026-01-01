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Mel Brooks' Höhenkoller

Mel Brooks' Höhenkoller

91 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS91 Min.Ab 12
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Mel Brooks' Höhenkoller

Mel Brooks' Höhenkoller

Der hochgelobte und unter extremer Höhenangst leidende Psychiater Dr. Thorndyke übernimmt die Leitung der "Nervenklinik für sehr, sehr Nervöse". Bald schon stellt er fest, dass die sadistische Oberschwester Diesel ein böses Spiel treibt: Auf Kosten der Kranken wirtschaftet sie in den eigenen Geldbeutel und wird von zahlreichen Kollegen dabei unterstützt. Als Thorndyke Schwester Diesel das Handwerk legen will, gerät er in höchste Gefahr ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1977
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH