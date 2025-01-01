Memory Effect
86 Min.Ab 12
Memory Effect
Tom, ein erfolgreicher Wissenschaftler, hat ein revolutionäres technisches Verfahren entwickelt, mit dem man sich in die Gedankenwelt anderer Menschen transferieren kann. Auf diese Weise hofft man, in die Gehirne von Schwerverbrechern zu gelangen, um ihre Taten aufzuklären. Doch als Tom bei einem Drogenkriminellen in die Gedankenwelt eindringt, kommt es zu einer technischen Panne...
Genre:Drama, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
