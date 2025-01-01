Men of War
103 Min.Ab 18
Men of War
Der ehemalige Special-Ops-Soldat Nick (D. Lundgren) führt eine Gruppe von Söldnern auf einer Mission der Gier ins Südchinesische Meer, wo ihnen befohlen wird, die Rechte an einheimischen Bodenschätzen zu erlangen – mit allen Mitteln. Als die Söldner merken, dass die Eingeborenen friedlich sind, und der wahre Grund der Mission offenbart wird, verwandelt sich die Insel in ein brutales Schlachtfeld.
Genre:Action
Altersfreigabe:
18
