Mensch 2.0: Der menschliche Eingriff in die Evolution | Doku
54 Min.Ab 12
54 Min.Ab 12
Mensch 2.0: Der menschliche Eingriff in die Evolution | Doku
Der Mensch 2.0 ist das Resultat der modernen Wissenschaft. 4,5 Milliarden Jahre lang wurde die Evolution durch natürliche Prozesse vorangetrieben. Heute wird unser Leben durch kulturelle Evolution bestimmt und die Menschheit kann ihre eigenen Defekte selber „reparieren“. In dieser Doku wird gezeigt, wie Wissenschaft menschliches Leben formt. Wir sprechen mit internationalen Fachleuten über den modernen Menschen, vom genmanipulierten Homo sapiens bis zum Homo technologicus und digitalis.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71