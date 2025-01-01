Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mensch 2.0: Der menschliche Eingriff in die Evolution | Doku

54 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Real Stories Deutschland
Mensch 2.0: Der menschliche Eingriff in die Evolution | Doku

Mensch 2.0: Der menschliche Eingriff in die Evolution | Doku

Der Mensch 2.0 ist das Resultat der modernen Wissenschaft. 4,5 Milliarden Jahre lang wurde die Evolution durch natürliche Prozesse vorangetrieben. Heute wird unser Leben durch kulturelle Evolution bestimmt und die Menschheit kann ihre eigenen Defekte selber „reparieren“. In dieser Doku wird gezeigt, wie Wissenschaft menschliches Leben formt. Wir sprechen mit internationalen Fachleuten über den modernen Menschen, vom genmanipulierten Homo sapiens bis zum Homo technologicus und digitalis.

