Mensch Kotschie

Jürgen Kotschie steht kurz vor seinem 50. Geburtstag. Anstatt jedoch stolz auf die Errungenschaften seines Lebens wie Familie, Haus und guten Job zurückzublicken, verfällt er einer tiefen Krise. Alles kommt ihm sinnlos vor, sogar sein Körper zeigt die ersten unangenehmen Alterserscheinungen. Zu allem Übel taucht auch noch ständig seine ehemalige Geliebte Carmen in seinen Träumen auf. Kotschie, der sonst immer so realistisch und bodenständig ist, wagt einen Ausbruch aus den alten Strukturen ... Rechte: Falcom
Genre:Tragikomödie, Comedy
Produktion:DE, 2008
