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Merlin und das Schwert Excalibur

93 Min.Ab 16
MOVIESPHERE93 Min.Ab 16
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Merlin und das Schwert Excalibur

Der Hexenmeister Arkadier kann mithilfe des Buchs der Ungeheuer seine grausame Machtherrschaft über Britannien manifestieren. Doch Artus' Tochter Avlynn hat noch nicht aufgegeben und will sich mit ihrem Bruder dem Hexenmeister entgegenstellen. Unterstützung erhoffen sie sich dabei von Merlin, der sich eigentlich schon zurückgezogen hat. Doch für diese letzte gefährliche Mission kehrt er aus seinem Ruhestand zurück.

Genre:
Abenteuer, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Lionsgate