Messengers 2 - The Scarecrow
John Rollins, ein einfacher Farmer, steht kurz vor dem finanziellen Ruin. Die Schulden häufen sich und die zahlreichen Krähen vernichten seine Maisernte. Doch als John in seiner Scheune eine mysteriöse Vogelscheuche findet und sie gegen den Willen seines Sohnes aufstellt, wendet sich das Blatt für die Familie zum Guten. Die Krähen sterben über Nacht, der Mais sprießt wieder und eine erfolgreiche Ernte steht bevor. John ahnt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Geplagt von grauenvollen Halluzinationen und Alpträumen beginnt John in seinem Feld Kinderstimmern wahrzunehmen, er fühlt sich verfolgt und unverstanden ... Rechte: Falcom
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
16
