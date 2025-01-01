Messerscharf - Tödliche Wege der Liebe
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Messerscharf - Tödliche Wege der Liebe
Michelle Eisner arbeitet als Profiler beim BKA in Frankfurt. Doch seit ihrem letzten Fall steckt sie in einer schweren psychischen Krise, da sie sich die Schuld am Tod eines Jungen gibt, der sterben musste, weil der Täter zu spät gefasst wurde. Als Michelle wegen der Beerdigung des Kindes nach Berlin fährt, gerät sie zufällig an den Fall eines Serienkillers, der bereits drei Frauen ermordet hat. Die Beamtin beginnt undercover zu ermitteln und gerät dabei in große Gefahr.
Genre:Thriller
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1