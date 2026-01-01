Metro - Im Netz des Todes
127 Min.Ab 16
Metro - Im Netz des Todes
Das U-Bahn-System in Moskau steht durch die Überbelastung am Rand eines Kollapses. Als ein U-Bahn-Schacht unter dem Fluss einstürzt, werden sämtliche Tunnel unter Wasser gesetzt. Für die eingeschlossenen Passagiere beginnt ein atemberaubender Kampf ums Überleben. Unbarmherzig breiten sich die Wassermassen aus und die ganze Stadt droht durch die überschwemmten Schächte einzustürzen. Das Militär greift ein und das beschließt drastische Maßnahmen, die eine fürchterliche Kettenreaktion hervorrufen...
Genre:Action, Thriller
Produktion:RU, 2013
