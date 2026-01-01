Midnight Stallion: Der König der Pferde
91 Min.Ab 0
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Midnight Stallion: Der König der Pferde
Die Farm von Jack Shepard (Kris Kristofferson) und seiner Frau Rita (Chelah Horsdal) steht kurz vor dem Bankrott. Als jedoch deren fünfzehnjährige Tochter Megan (Jodelle Ferland aus 'The Cabin in the Woods') den wilden Hengst 'Midnight' entdeckt, scheint ein Ausweg gefunden. Allen Widrigkeiten zum Trotz versucht die Familie binnen kürzester Zeit, 'Midnight' zu zähmen und zu trainieren, um bei einem Rennen das rettende Preisgeld zu ergattern. Doch dann verletzt sich Jack schwer und es liegt nun an Megan die Farm zu retten...
Genre:Action, Drama, Familie
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
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