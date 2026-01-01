Milchbauern vor der Pleite! So zerstört der Discounter die Landwirtschaft
Milchbauern vor der Pleite! So zerstört der Discounter die Landwirtschaft
Seit Jahren kämpfen Deutschlands Landwirte ums Überleben. Allein in den letzten zehn Jahren hat ein Drittel der Milchbauern die Tore dicht gemacht. Der sinkende Milchpreis, hohe Umweltauflagen und die Sorge um einen Nachfolger führen dazu, dass besonderes kleinere Betriebe aufgeben. Und doch gibt es Menschen, die sich gerade jetzt mit Fantasie und Mut auf ein Leben mit der Landwirtschaft einlassen. Focus TV hat sie in ihrem Alltag begleitet und zeigt, wie sie in einer schwierigen Zeit ihrer Mission nachgehen: Die 27-jährige Katharina Leyschulte hat sich im Münsterland gerade dazu entschlossen, den elterlichen Hof mit 300 Kühen und Kälbern zu übernehmen. Die Geschwister Anita Kelmendi und Ute Ebel stellen derweil ihren Hof in Nordhessen mit Kühen, Pferden und Hühnern auf Bioproduktion um und wollen so dem Preisverfall der Milch entkommen. Ähnlich haben es auch die Seiteneinsteiger Anneke Jostes und Florian Fietz vor sieben Jahren versucht, als sie einen alten Hof kauften und renovierten. Die Reporter haben sie regelmäßig aufgesucht. Haben es die beiden geschafft, oder sind sie mit ihrer Idee gescheitert? Die Focus TV Reportage über Bauern mit unterschiedlichen Konzepten, die trotz Krise ihren Traum einer lebenswerten Landwirtschaft verfolgen.