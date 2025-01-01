Militär Einsatz für die Ice Pilots | Ganze Folge
Manager Duane versucht, sich bei der Buffalo Airways unentbehrlich zu machen, indem er neue Aufträge an Land zieht. Seine übereifrigen Bemühungen stoßen bei Firmenchef Joe allerdings nicht auf Gegenliebe. Kurz darauf kommt es zu einem heftigen Streit. Lassen sich die Wogen wieder glätten? Unterdessen sammelt Tyler als Co-Pilot weiter Erfahrungen im Cockpit der DC-3. Dabei wird ihm klar, dass er noch einige Zeit brauchen wird, um mit der riesigen Maschine vollkommen eigenständig landen zu können.
