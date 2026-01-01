Miracle Season - Ihr grösster Sieg
Caroline Found (Danika Yarosh) und Kelley Fliehler (Erin Moriarty) sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch begeisterte Volleyball-Spielerinnen. Als Teamleaderin hat die lebensfrohe und bei allen beliebte Caroline die Mannschaft der High-School zum Meistertitel geführt und nun träumen die Teenagerinnen davon, das Kunststück in der neuen Saison zu wiederholen. Doch Caroline kommt bei einem Unglück ums Leben. Die taffe, aber warmherzige Trainerin Kathy Bresnahan (Helen Hunt) will, dass die schüchterne Kelley auf dem Platz in Carolines große Fußstapfen tritt. Das Team wird wieder siegen, für Caroline...
Genre:Drama, Sport
Produktion:US, 2018
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH