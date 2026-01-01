Mission: Heilbutt. Mit Patrick Owomoyela in Skjanes am Nordkinn
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Mission: Heilbutt. Mit Patrick Owomoyela in Skjanes am Nordkinn
Hier am Nordkinn soll es klappen. Denn hier am nördlichsten Ende des europäischen Festlandes stehen die Chancen extrem gut, einen kapitalen Heilbutt ans Band zu bekommen. Und genau das ist das Ziel von Moderator und Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela. Ob¿s klappt?
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
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