Mistelzweige küsst man nicht
Mistelzweige küsst man nicht
Darcy Fitzwilliam (Lacey Chabert) hat alles erreicht: Erfolg, Glamour und ein Leben in der Großstadt. Doch als sie über die Feiertage in ihre Heimat zurückkehrt, um ihrer Mutter bei der Organisation einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu helfen, wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Dort trifft sie auf Luke Bennett (Brendan Penny), ihren einstigen Rivalen aus Schultagen – charmant, bodenständig und genau das Gegenteil von allem, was Darcy glaubt zu wollen. Zwischen funkelnden Lichtern, festlicher Musik und dem Duft von Mistelzweigen beginnt ein unerwartetes Knistern. Während sie gemeinsam für den guten Zweck arbeiten, entdeckt Darcy, dass Liebe manchmal dort wartet, wo man sie am wenigsten vermutet – und dass wahres Glück nicht in Karriereplänen, sondern in Herzen zu finden ist.