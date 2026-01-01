Mit aller Gewalt - Mein Sohn gehört mir
93 Min.Ab 12
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Mit aller Gewalt - Mein Sohn gehört mir
Nach dem tragischen Unfalltod seiner Verlobten Sabine steht Thomas Urban alleine mit dem gemeinsamen Sohn Tobias da. Damit nicht genug: Sabines Mutter Dorothea, die Thomas noch nie akzeptieren wollte, setzt nun alle Hebel in Bewegung. Über das Jugendamt versucht sie, das Sorgerecht für Tobias an sich zu ziehen, und Dank ihrer Beziehungen sorgt sie auch noch dafür, dass Thomas seinen Job verliert. Doch mit Hilfe der engagierten Anwältin Andrea Beckmann findet Thomas einen Ausweg.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben