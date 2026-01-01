Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit dem Globalangler auf Butt & Forelle am Polarkreis

Mit dem Globalangler auf Butt & Forelle am Polarkreis

23 Min.Ab 12
Just Fishing23 Min.Ab 12
Just Fishing

Mit dem Globalangler auf Butt & Forelle am Polarkreis

Der Heilbutt gehört vor Norwegen zu den stärksten Kämpfern und wird bei den europäischen Anglern immer beliebter. Wer in Norwegen etwas Exotisches erleben möchte, sollte es vielleicht einmal auf wunderschöne endemische Forellen in den vielen eiskalten Bergseen in der Nähe von Tromsø probieren.

Genre:
Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:
DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG