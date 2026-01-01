Mit der Waffe in der Hand
Mit der Waffe in der Hand
Nach den Schrecken des Bürgerkriegs hat Ben Warren (Rock Hudson) dem Blutvergießen abgeschworen. Gemeinsam mit seiner Verlobten Jennifer träumt er von einem ruhigen, friedlichen Leben im Westen. Doch ihr Glück währt nur kurz: Bei einem brutalen Überfall auf eine Postkutsche wird Ben schwer verletzt zurückgelassen – und Jennifer von dem skrupellosen Ex-Konföderierten Frank Slayton (Phil Carey) und seiner Bande entführt. Getrieben von Liebe und Verzweiflung nimmt Ben die Verfolgung auf. Obwohl ihm kaum jemand helfen will, findet er zwei Verbündete, die ebenfalls eine Rechnung mit Slayton offen haben. Gemeinsam stellen sie sich dem gefährlichen Ritt durch die gnadenlose Wildnis. Doch je näher Ben seinem Ziel kommt, desto mehr gerät seine friedliche Überzeugung ins Wanken. Um die Frau zu retten, die er liebt, muss er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen – und vielleicht doch wieder zur Waffe greifen.