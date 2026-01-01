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Mit Herz und Handschellen: Der falsche Freund

Mit Herz und Handschellen: Der falsche Freund

91 Min.Ab 12
SAT.1 emotions91 Min.Ab 12
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Mit Herz und Handschellen: Der falsche Freund

Mit Herz und Handschellen: Der falsche Freund

Der Pressefotograf Schumann wird tot aufgefunden. Alle Indizien weisen auf Kai, Leos Schulfreund, hin, der als Einbrecher bereits einschlägig vorbestraft ist: Im Kofferraum seines Wagens wird das Diebesgut gefunden, und das Wageninnere weist Spuren von Fotochemikalien auf, die auch im Hause Schumann verwendet wurden. Leo stürzt in einen großen Gewissenskonflikt ...

Genre:
Krimi
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© H&V Entertainment