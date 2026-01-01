Mit Herz und Handschellen: Der falsche Freund
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Mit Herz und Handschellen: Der falsche Freund
Der Pressefotograf Schumann wird tot aufgefunden. Alle Indizien weisen auf Kai, Leos Schulfreund, hin, der als Einbrecher bereits einschlägig vorbestraft ist: Im Kofferraum seines Wagens wird das Diebesgut gefunden, und das Wageninnere weist Spuren von Fotochemikalien auf, die auch im Hause Schumann verwendet wurden. Leo stürzt in einen großen Gewissenskonflikt ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© H&V Entertainment