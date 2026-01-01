Mit Herz und Handschellen: Fünf Freunde
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Mit Herz und Handschellen: Fünf Freunde
Ein Jogger hat den Fahrradfahrer Berthold Pachel von einer Brücke gestoßen. Der Tote wurde noch kurz vor der Tat von einem Unbekannten angerufen. Leo und Nina finden heraus, dass seit einem mysteriösen Unfall vor einem Jahr der Kontakt zu seinen engsten Freunden, allesamt begeisterte Rafting-Sportler, abgebrochen ist ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© H&V Entertainment