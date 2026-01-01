Mit Herz und Handschellen: Todfeinde
Mit Herz und Handschellen: Todfeinde
Nina und Leo sind nicht nur in ihrem Job als Kommissare ein eingespieltes Team. Auch privat leben die beiden schon seit einiger Zeit unter einem Dach. Dazu zählt auch Leos Freund Bernd - einer zu viel, findet Nina, und beginnt mit der Wohnungssuche. Leo begleitet sie selbstverständlich bei ihren Besichtigungsterminen. Als sie zu einem Mietshaus im Herzen von Schwabing kommen, stürzt der Hauswart Alois Brunner vom Dach. Schnell wird klar, es war kein Unfall, sondern Mord. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1