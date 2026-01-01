Mit Stress und Pannen von Deutschland in den Orient - Die Abenteuer Auto-Rallye
24 Min.Ab 12
24 Min.Ab 12
Mit Stress und Pannen von Deutschland in den Orient - Die Abenteuer Auto-Rallye
Oberstaufen im Allgäu: Startplatz der größten Charity-Rallye der Welt, der sogenannten „Allgäu-Orient-Rallye“. 111 Teams machen sich auf den Weg vom grünen Deutschland in die Wüste Jordaniens. Die FOCUS TV Reportage begleitet sechs Männer auf dem Abenteuer ihres Lebens und zeigt welche Hürden das Team überwinden muss. Werden sie Jordanien rechtzeitig erreichen?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71