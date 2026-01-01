Mittelalter Schlacht: Auf den Spuren der Gotländer | Mittelalter Doku
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Mittelalter Schlacht: Auf den Spuren der Gotländer | Mittelalter Doku
Archäologe Tim Sutherland ist erneut auf der schwedischen Insel Gotland unterwegs. Er glaubt fest daran, dass die malerische Ortschaft Mästerby ein dunkles Geheimnis birgt. Was hat es mit dem unheimlichen Kreuz auf sich, das verlassen auf dem Feld steht? Und welcher Zusammenhang besteht zu der Schlacht im wenige Kilometer entfernten Visby, die 1361 stattfand? In dieser Mittelalter Doku gehen wir den Fragen auf den Grund. „Medieval Dead“ rekonstruiert, was damals geschah und zeigt, welche primitiven Waffen die Bauern im Mittelalter zur Verteidigung nutzten.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12