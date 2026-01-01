Moderne Verführung
84 Min.Ab 0
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Moderne Verführung
Eine charmante, moderne Verfilmung des Jane Austens Klassikers. Die ehrgeizige und attraktive PR-Expertin Wren lebt allein in New York. Ihre Firma erhält einen lukrativen Auftrag von Silicon-Valley Milliardär Owen - ihrem Ex-Freund aus dem College. Verlorengeglaubte Gefühle kommen hoch, doch Owen begegnet Wren sehr unterkühlt. Wren ist fest entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film