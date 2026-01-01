Mörder in Weiß - Der Tod lauert im OP
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Mörder in Weiß - Der Tod lauert im OP
Die Medizinstudentin Hanna jobbt während ihres Studiums in der Pathologie. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag wird sie mit der Leiche ihres Ex-Freundes Michael konfrontiert, der angeblich an den Folgen eines Unfalls starb. Als sie jedoch Unstimmigkeiten in der Patientenakte und eine frische OP-Narbe an dem Toten entdeckt, beginnt sie zu recherchieren - und entdeckt Ungeheuerliches ...
Genre:Thriller
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1