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Mörder in Weiß - Der Tod lauert im OP

96 Min.Ab 12
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Mörder in Weiß - Der Tod lauert im OP

Die Medizinstudentin Hanna jobbt während ihres Studiums in der Pathologie. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag wird sie mit der Leiche ihres Ex-Freundes Michael konfrontiert, der angeblich an den Folgen eines Unfalls starb. Als sie jedoch Unstimmigkeiten in der Patientenakte und eine frische OP-Narbe an dem Toten entdeckt, beginnt sie zu recherchieren - und entdeckt Ungeheuerliches ...

Genre:
Thriller
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sat.1