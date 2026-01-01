Mogelpackung Mann
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Mogelpackung Mann
Jo war schon immer ein tougher Bulle, erfolgreich im Beruf und bei den Frauen. Doch eines Tages hat er Ladehemmungen - in jeder Hinsicht. Verwirrt und widerwillig legt er sich auf die Psycho-Couch. Ausgerechnet einer Frau gegenüber muss er sich offenbaren, noch dazu einer äußerst attraktiven, charmanten, aber auch sehr selbstbewussten! Jo gibt sich alle Mühe, ihr zu gefallen, doch die Dame bleibt cool - zu cool für Jo?
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions