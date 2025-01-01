Mom and Dad
Mom and Dad
Nicolas Cage und Selma Blair verwandeln sich in dieser Horrorsatire in ein durchtriebenes Elternpaar: Ungewöhnliche Ereignisse erschüttern einen sonst ruhigen Vorort, als eine unerklärliche Welle von Gewalt die Bewohner aus ihrem Alltag reißt. Die Eltern zweier Teenager verwandeln sich plötzlich in blutrünstige Killer, die ihre Kinder töten wollen.
Genre:Horror, Schwarze Komödie
Produktion:US, 2017
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH