Vor TV
Monkey Man
117 Min.Ab 18
117 Min.Ab 18
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Monkey Man
Dev Patel agiert in diesem Action-Thriller als Hauptdarsteller und Regisseur: Angetrieben von Rache kämpft Kid als maskierter Wrestler namens Kong in einer Untergrundarena, in der er oft absichtlich verliert, um Wettanbieter zu bedienen. Unterdessen versucht er immer wieder, in den "Kings Club" einzudringen. Dort will Kid die Verantwortlichen für die Auslöschung seines Dorfs und seiner Mutter zur Strecke bringen.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2024 Universal Studios. All Rights Reserved.