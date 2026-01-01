MONSTER-MYTHEN: Gab es den Minotaurus, Kraken & Drachen wirklich?
178 Min.Ab 12
178 Min.Ab 12
MONSTER-MYTHEN: Gab es den Minotaurus, Kraken & Drachen wirklich?
Minotaurus, Kraken, Quetzalcoatl, Drachen – seit Jahrtausenden faszinieren diese Monster-Mythen die Menschheit. Doch was, wenn sich hinter den Legenden reale Ereignisse verbergen? Von den Palästen der Minoer auf Kreta bis in die Tiefen nordischer Meere – archäologische Funde und wissenschaftliche Theorien zeichnen ein überraschend realistisches Bild: Menschenopfer, riesige Tierschädel und Naturphänomene könnten der Ursprung jener Gestalten sein, die einst Angst und Ehrfurcht verbreiteten. Diese Reise durch die dunklen Ecken der Mythologie zeigt, wie alte Kulturen Naturkatastrophen, Krankheiten und das Unbekannte in mächtige Wesen verwandelten – als verschlüsselte Warnung, als Glaube oder als Versuch, das Unerklärliche greifbar zu machen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12