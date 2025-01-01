Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation
Der Samurai Ryuma kehrt völlig ausgehungert in ein Restaurant ein. Dort trifft er auf die junge Kellnerin Flare, deren Heimatdorf vor sieben Jahren von einem Drachen niedergebrannt wurde. Der legendäre Schwertmeister Cyrano befindet sich ebenfalls in dem Lokal und es kommt zum Duell zwischen den beiden Kämpfern.
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK