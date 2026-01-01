Mord aus Eifersucht: Ein tödliches Liebesdreieck | True Crime Doku
Mord aus Eifersucht: Ein tödliches Liebesdreieck | True Crime Doku
Der Kleinstadtfamilienvater Andie Gasper wird am helllichten Tag hinter einem Einkaufszentrum ermordet und der tragische Fall bleibt 15 Jahre lang ungelöst. FBI-Agenten werden in den ungelösten Fall hineingezogen und decken eine verdrehte Geschichte von Sex, Gier und gebrochenen Versprechen auf. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.