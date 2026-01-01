Mord in der Familie: Ist das "Monster" zurück?
Mord in der Familie: Ist das "Monster" zurück?
Die 65-jährigen Marilyn Kananen verschwindet über Nacht. Zunächst fällt der Verdacht auf ihren seit 15 Jahren vermissten, gewalttätigen Ehemann Richard. Die Kinder, insbesondere Ricky und Stacy, sind überzeugt, dass das "Monster" zurückgekehrt ist. Doch als die Polizei die Hintergründe der Familie Kananen beleuchtet, kommen erschütternde Details über die jahrelange häusliche Gewalt durch den Vater ans Licht, welche die Kinder tief traumatisiert haben. Die Spur des Geldes, genauer gesagt einer unerwarteten Erbschaft Marilyns, lenkt die Ermittler schnell auf die Kinder selbst. Verdächtige Banktransaktionen und ein abrupt geänderter Name führen zu Ricky Kananen. Der Fall nimmt eine düstere Wendung, als ein anonymer Hinweis und frischer Beton in der Garage Rickys dunkles Geheimnis offenbaren. ‼️ ℹ️ Wichtiger Hinweis zu häuslicher Gewalt und Femizide ℹ️ ‼️ Hilfe bei Gewalt gegen Frauen: Wenn du oder jemand, eine, die du kennst, von Gewalt betroffen ist, findest du anonyme und kostenlose Unterstützung. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist rund um die Uhr unter der 116 016 erreichbar.