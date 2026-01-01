Mord nach Maß
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Mord nach Maß
Als der Chauffeur Michael die attraktive Millionärin Ellie kennenlernt, entflammt eine leidenschaftliche Romanze. Trotz gesellschaftlicher Widerstände heiraten sie und scheinen ihr Glück gefunden zu haben. Doch das Schicksal schlägt grausam zu: Ellie wird ermordet, und alle Indizien deuten auf Michael als Täter. Kann er seine Unschuld beweisen und den wahren Mörder finden?
Genre:Thriller
Produktion:GB, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH