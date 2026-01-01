Mord oder natürlicher Tod? Im Einsatz mit dem Kriminaldauerdienst
8 Min.Ab 12
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Mord oder natürlicher Tod? Im Einsatz mit dem Kriminaldauerdienst
Hannover ist die drittgefährlichste Stadt Deutschlands. Der Kriminaldauerdienst (KDD) ermittelt bei Einbrüchen, Überfällen bis hin zu Totschlag. Ein Toter im Wohnzimmer wurde gemeldet. Gibt es Hinweise auf Fremdeinwirkung? Focus TV hat Sylvan Bormann und Michael Brankatsch vom KDD Hannover bei der Ermittlung des Falls über die Schulter geschaut. Die Focus TV Reportage über die Beamten vom Kriminaldauerdienst und ihre unermüdliche Arbeit bei der Aufklärung von Unfällen und Verbrechen.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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