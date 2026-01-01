Mord - Sir John greift ein!
98 Min.Ab 6
98 Min.Ab 6
Mord - Sir John greift ein!
Fesselnder Krimi des Regisseurs Alfred Hitchcock, basierend auf dem Roman "Enter Sir John" von Clemence Dane und Helen Simpson: Der Geschworene Sir John Menier stimmt in einem Mordprozess auf "schuldig", doch schon bald kommen ihm Zweifel, ob die junge Schauspielerin Diana Baring ihre Kollegin Edna Druce wirklich ermordet hat. Seine eigenen Nachforschungen führen ihn in die Schattenwelt des Theaters, wo er auf ein Netz aus Lügen, Eifersucht und verborgenen Motiven stößt.
Genre:Mystery
Produktion:GB, 1930
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH