Mordfall Gabe Meyer - Der Anruf, der die Wahrheit entlarvte
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Mordfall Gabe Meyer - Der Anruf, der die Wahrheit entlarvte
In dieser Episode von "Murder Calls" wird ein rätselhafter Fall in Queensland beleuchtet, in dem Damon Calanca in einen tragischen Vorfall verwickelt ist. Die Situation spitzt sich zu, als Calanca den Bruder seiner ehemaligen Freundin, Gabe Meyer, ermordet. Anfangs scheint es, als könnte er den Konsequenzen entkommen, doch plötzlich nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Ein einschneidender Anruf verändert alles und enthüllt neue Facetten dieses mysteriösen Falles.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71