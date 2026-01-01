Morgen gehört der Himmel Dir
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Morgen gehört der Himmel Dir
Als Anne eine Stelle als Krankenschwester auf einer Kinder-Krebsstation annimmt, gelingt es ihr, das Vertrauen des kleinen Patienten Frank zu gewinnen. Ihr Engagement stößt nicht bei allen auf Gegenliebe: Stationsarzt Dr. Buttler hält nichts von zu viel emotionaler Fürsorge, und auch ihr Mann Steffen zeigt wenig Verständnis. Frank bleibt nicht mehr viel Zeit - er hat noch einen Wunsch: Ein Flug in einem Düsenjet.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold