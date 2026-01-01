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Morgen gehört der Himmel Dir

93 Min.Ab 12
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Morgen gehört der Himmel Dir

Als Anne eine Stelle als Krankenschwester auf einer Kinder-Krebsstation annimmt, gelingt es ihr, das Vertrauen des kleinen Patienten Frank zu gewinnen. Ihr Engagement stößt nicht bei allen auf Gegenliebe: Stationsarzt Dr. Buttler hält nichts von zu viel emotionaler Fürsorge, und auch ihr Mann Steffen zeigt wenig Verständnis. Frank bleibt nicht mehr viel Zeit - er hat noch einen Wunsch: Ein Flug in einem Düsenjet.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sat.1 Gold