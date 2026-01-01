Mortal Engines: Krieg der Städte
124 Min.Ab 12
124 Min.Ab 12
Mortal Engines: Krieg der Städte
Verfilmung des gleichnamigen dystopischen Romans von Philip Reeve: In einer postapokalyptischen Welt gibt es nur noch wenige Ressourcen und die Menschen leben auf fahrenden Städten, die sich gegenseitig erobern. Die junge Hester Shaw scheint die Einzige zu sein, die das übermächtige London aufhalten kann, bevor es die letzten festen Siedlungen zerstört. Zusammen mit Tom Natsworthy und Anna Fang, begibt sie sich auf eine gefährliche Mission.
Genre:Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:NZ, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH