Mr. Morgan's Last Love
112 Min.Ab 0
Michael Caine in einem Drama, das unter die Haut geht: Matthew Morgan und seine Frau Joan wollen in Paris ihren Ruhestand verbringen. Doch das Schicksal stellt den ehemaligen Uni-Professor auf eine harte Probe, als plötzlich seine Frau verstirbt. Der gebrochene Mann kann seine Trauer nicht überwinden und führt fortan ein einsames und zurückgezogenes Leben. Doch das ändert sich, als der Witwer eines Tages im Bus die junge Tanzlehrerin Pauline kennenlernt ...
Genre:Drama
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH