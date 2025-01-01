Mr. Murder (Teil 1)
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Mr. Murder (Teil 1)
Während eines Klinikaufenthaltes werden dem Schriftsteller Marty Stillwater einige Tropfen Blut entwendet. Der größenwahnsinnige Forscher Oslett jr. plant nämlich, den "idealen Soldaten" zu klonen und verwendet dafür Martys DNA. Mittels Wachstumsbeschleuniger wächst der Klon Alfie in zehn Jahren zu einer erwachsenen Killermaschine heran, doch seine Psyche entspricht der eines Zehnjährigen. Während seiner Suche nach Geborgenheit stößt er auf einen Artikel über Marty ... Rechte: ProSieben
Genre:Science Fiction, Thriller, Mini-Serie
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben