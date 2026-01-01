Munich Glamour Crime - 20 Jahre Mord an Moshammer
44 Min.Ab 6
Munich Glamour Crime - 20 Jahre Mord an Moshammer
Vor 20 Jahren wurde der Modezar und Münchner Paradiesvogel Rudolph Moshammer Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens. Am 14. Januar 2005 wurde Mosi eiskalt in seiner Villa ermodert. Zwei Jahrzehnte später werfen Zeitzeugen einen Blick zurück und sehen Leben, Werk und Mord durchaus differenziert. Wer war Rudolph Moshammer wirklich?
