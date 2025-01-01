MURIELS HOCHZEIT
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
MURIELS HOCHZEIT
Toni Collette als verzweifelte junge Frau, die sich nichts mehr wünscht, als glücklich zu sein: Ihre Kindheit war nicht gerade durch Zuneigung geprägt - und auch heute hat Muriel mit ihren angeblichen Unzulänglichkeiten zu kämpfen. Als es ihr endlich reicht, macht sie sich gemeinsam mit ihrer besten Freundin Rhonda auf nach Sidney, um ein neues Leben zu beginnen. Doch auch hier läuft nicht alles nach Plan, und so flüchtet sich Muriel immer öfter in ihre eigene kleine Traumwelt.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:AU, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH