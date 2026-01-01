Mutant II
Die Brüder Josh und Mike Cameron machen sich auf den Weg in eine abgelegene Kleinstadt im Süden der USA, um dort Urlaub zu machen. Doch was als entspannte Reise beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum: Die Stadt wirkt verlassen, die wenigen Bewohner verhalten sich merkwürdig – feindselig, ja fast unmenschlich. Als Mike plötzlich spurlos verschwindet, beginnt Josh gemeinsam mit dem örtlichen Sheriff Will Stewart und der engagierten Lehrerin Holly Pierce nach ihm zu suchen. Dabei stoßen sie auf ein düsteres Geheimnis: Durch illegale Entsorgung von toxischem Abfall wurden die Bewohner der Stadt in blutrünstige, zombieartige Kreaturen verwandelt – sogenannte „toxische Vampire“, die nachts durch die Straßen streifen und sich von menschlichem Blut ernähren. Während sich die Lage zuspitzt, muss Josh nicht nur seinen Bruder retten, sondern auch einen Weg finden, das Grauen aufzuhalten, bevor es sich über die Stadtgrenzen hinaus ausbreitet.