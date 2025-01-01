My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Toula macht sich mit ihrer chaotischen Familie auf den Weg nach Griechenland, um dem letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters nachzukommen. Er bat darum, dass sie seine alte Heimatstadt besucht, die Freunde aus Kindertagen findet und den Wurzeln der Familie Portokalos näherkommt. Dass Toula dieses Abenteuer nicht alleine bestreitet, ist klar - mit der ganzen Verwandtschaft im Gepäck setzt sie sich in den Flieger und bricht zu einer turbulenten Reise auf.
Genre:Comedy
Produktion:GR, 2023
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH